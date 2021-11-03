Москва, 3 ноября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В связи с тем, что второй локдаун, объявленный в Москве, был краткосрочным, многие потребители отложили покупки до открытия магазинов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.

Pixabay.com Локдаун

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«Этот локдаун достаточно отличался от первого, не все организации были закрыты и понесли потери только точечные виды бизнеса, у которых не было вариантов уйти в онлайн или на доставку, — сказал Порочкин. — Их выручка сократилась практически на треть, но и те, кто так или иначе работал, например на доставке, тоже отметили спад спроса: в связи с тем, что объявленный локдаун достаточно краткосрочный, многие потребители отложили покупку до открытия магазинов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, сколько денег нужно среднестатистическому жителю России, чтобы с комфортном пережить объявленные нерабочие дни.