Бишкек, 3 ноября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Анализ цен на продовольствие и зарплат показал, что в Бишкеке самая низкая покупательская способность среди государств-членов Евразийского экономического союза. Об этом сообщает нацстатком Киргизии.

5000 сомов — этого хватит для покупки примерно 13 килограммов говядины в Бишкеке

Киргизская столица отстаёт по этому показателю от Москвы, Минска и Нур-Султана по причине значительно более низкого размера средней заработной платы.

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Так, среднемесячная зарплата в Бишкеке составляет $297 (21,1 тысячи рублей), в столице Казахстана — около $795 (56,5 тысячи рублей), в столице Белоруссии — $803 (57,1 тысячи рублей), а в столице России — $1 484 (105,5 тысячи рублей).

В качестве примера статистическое ведомство приводит тот факт, что в столице Киргизии на среднюю заработную плату можно купить чуть больше 50 кг говядины, тогда как в Москве — 224 кг, то есть в 4,3 раза больше.

А среднестатистический житель Нур-Султана на одну свою зарплату может приобрести около 2 тонн хлеба, а житель Бишкека — 498 кг, то есть в 3,1 раза меньше.

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