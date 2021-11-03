Нижний Новгород, 3 ноября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Глава минздрава Нижегородской области считает, что более 80% звонков в скорую поступают от невакцинированных нижегородцев. К таким выводам Давид-Мелик Гусейнов пришел после посещения центральной диспетчерской, где он пробыл два часа. Об этом чиновник написал в социальной сети 2 ноября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Министр рассказал, что «за время его нахождения в диспетчерской не было ни одного звонка от тех, кто был вакцинирован от ковида».

»Мы специально всех спрашивали. Хотя я никогда не исключал, что болеют и те, кто вакцинировался. Но не так сильно и не в таком количестве», — написал он.

По его словам, большинство дозвонившихся жалуются на температуру и затрудненное дыхание.

«Те, кто ещё раздумывает, не тяните время. Оно, к сожалению, работает против всех. Но риск тяжело заболеть у не привитых кратно выше. […] Берегите себя. И помогите нам помогать. Пункты вакцинации работают».

ИА REGNUM напоминает, что в Нижегородской области на 3 ноября выявили 807 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 789 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом, по данным оперативного штаба, достигло 193 625 случаев.