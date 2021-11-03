Москва, , 16:58 — REGNUM Разработка передовых видов вооружения обеспечила высокий уровень военной безопасности России на десятилетия вперёд. Об этом заявил 3 ноября президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Рабочий день Владимира Путина: все новости о совещаниях 3 ноября»

Глава государства отметил, что проведённые испытания подтвердили уникально боевого лазерного комплекса «Пересвет» и ракетного комплекса «Авангард».

В настоящее время завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», сообщил также Путин, отметив, что с 2022 года ракеты начнут поступать на вооружение ВМФ России.