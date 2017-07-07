Сегодня, 3 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт заключительное совещание из серии совещаний по вопросам развития Вооружённых сил в Сочи. Как ожидается, на нём пойдёт речь об оснащении Вооружённых сил передовыми видами вооружений.

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Кроме того, на 3 ноября запланировано совещание главы государства с постоянными членами Совета безопасности.

Напомним, что с 1 ноября Владимир Путин проводит в Сочи серию военных совещаний.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.