Иерусалим, 3 ноября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Израиле отмечено 663 новых случая заражения коронавирусом за сутки, 2 ноября, сообщает минздрав. Сутками ранее сообщалось про 688 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сделано за сутки 82 454 анализа, положительными оказались 0,86%.

В больницах остаются 276 пациентов, за сутки умерли три человека. Ревакцинацию третьей дозой прошли 3 967 603 жителя Израиля.