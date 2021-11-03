Белгород, 3 ноября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Ежедневно около 1 500 вызовов обслуживает амбулаторный ковидный центр, открытый на базе поликлинического отделения №6 Белгорода. Об этом 3 ноября на брифинге сообщила главврач объединённой городской поликлиники Ольга Полякова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Врач

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В первые дни работы сотрудники перепрофилированного медицинского учреждения принимали до 250 человек. Затем количество пациентов увеличилось в разы, так, по словам Ольги Поляковой, накануне, 2 ноября, в ковид-центре обслужили 860 человек. Это не только горожане, но и жители близлежащих Белгородского и Яковлевского районов, а также Шебекинского городского округа.

«В день в колл-центр ковидного центра поступает около двух тысяч вызовов, каждый из которых оперативно отрабатывают 36 медицинских бригад. В выходные дни на линию вывели все бригады, чтобы отработать вызовы. Не нужно делать в день три-четыре вызова, чтобы к вам в день приезжали по несколько бригад. Вам достаточно совершить один вызов, мы с ним работаем. Мы не можем приехать к вам сразу, но в течение дня к вам обязательно придёт доктор. Ежедневно каждый наш врач получает разнарядку на 40 вызовов и все отрабатывает», — подчеркнула главврач.

Как сообщало ИА REGNUM, поликлинику №6 перепрофилировали для работы с пациентами с симптомами ОРВИ и COVID-19.