В Белгороде ковид-центр обслуживает до двух тысяч вызовов в день
Белгород, 3 ноября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Ежедневно около 1 500 вызовов обслуживает амбулаторный ковидный центр, открытый на базе поликлинического отделения №6 Белгорода. Об этом 3 ноября на брифинге сообщила главврач объединённой городской поликлиники Ольга Полякова.
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В первые дни работы сотрудники перепрофилированного медицинского учреждения принимали до 250 человек. Затем количество пациентов увеличилось в разы, так, по словам Ольги Поляковой, накануне, 2 ноября, в ковид-центре обслужили 860 человек. Это не только горожане, но и жители близлежащих Белгородского и Яковлевского районов, а также Шебекинского городского округа.
Как сообщало ИА REGNUM, поликлинику №6 перепрофилировали для работы с пациентами с симптомами ОРВИ и COVID-19.