Москва, 3 ноября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Создать службу надомного тестирования на COVID-19 лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает на основе курьерских служб, передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Курьер

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«Надо кратно увеличивать производство надежных экспресс-тестов для самодиагностики и помимо «Скорой помощи» подключать к этой работе огромную армию курьеров, которая во время пандемии сформировалась в России», — предложил Миронов.

По его мнению, «это путь, которым в той или иной степени пошли многие страны».