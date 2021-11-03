Симферополь, 3 ноября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. QR-коды и ПЦР-тесты для туристов продолжат действовать при заселении в гостиницы Республики Крым, об этом заявила журналистам 3 ноября заместитель председателя правительства Крыма Елена Романовская.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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По её словам, изменения в указ касаются исключительно отмены требования о предоставлении QR-кода при посещении МФЦ, поскольку часто люди обращаются туда именно для получения QR-кода. Требование же о предъявлении QR-кодов и ПЦР-тестов туристами при заселении в гостиницы сохраняется, сообщил «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 ноября, власти Крыма опубликовали очередные изменения в указ о введении повышенной готовности — они касались признания утратившим силу пункта о запрете на бронирование средств размещения без QR-кода.