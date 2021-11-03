Брянск, 3 ноября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Ограничительные меры для предприятий услуг, торговли, досуга, спорта, общепита, а также каникулы для школьников до 14 ноября включительно продлены в Брянской области. Соответствующее постановление опубликовано 3 ноября на сайте правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кодов на входе

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С 10 ноября в регионе возобновится проведение спортивных и физкультурных мероприятий при условии присутствия не более 10% зрителей. Детские соревнования по-прежнему запрещены.

С 15 ноября 2021 года снова можно проводить зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников не более 100 человек. Также возобновят работу предприниматели в сфере искусства, культуры и организации развлечений (не более 70% от общей вместимости), объекты розничной торговли, организации, оказывающие бытовые услуги, гостиничное и санаторно-курортное обслуживание. Предприятия общепита смогут работать до 23:00 с ограничениями по количеству посетителей. Во всех случаях у граждан должны быть документы о вакцинации, либо справки о перенесённом COVID-19, либо свежие ПЦР-тесты.

Запрещено курение кальянов в ресторанах, кафе, столовых, и прочих заведениях. Приостановлена деятельность детских игровых комнат и центров, несовершеннолетним нельзя находиться в торговых центрах и кафе без сопровождения взрослыми.

Нерабочие дни в Брянской области начались 30 октября, как уточнили в облправительстве, они продлятся, как и по всей стране, до 7 ноября включительно.