Симферополь, 3 ноября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Власти Республики Крым отменили требование о предъявлении QR-кодов при бронировании и заселении в гостиницы. Соответствующие изменения внесены 3 ноября в указ о введении в регионе режима повышенной готовности, документ опубликован правительством Крыма.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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Также, в соответствии с документом, туристам не нужно будет предъявлять отрицательные результаты ПЦР-тестов при заселении в места размещения.

«Внести в указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года No 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» следующие изменения: в постановляющей части указа: пункте 10−1 в подпункте 10−1.1 абзац пятый признать утратившим силу», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, требование о предъявлении QR-кодов при заселении в гостиницы власти Крыма ввели в преддверии нерабочей недели. Также в регионе с 25 октября действует система пропуска по QR-кодам в развлекательные и культурные учреждения, торговые центры, общепит.