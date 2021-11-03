Иваново, 3 ноября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Детские сады Ивановской области вернутся к обычному режиму работы с 8 ноября, по окончании режима нерабочих дней, об этом сообщили 3 ноября в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Школы будут работать в смешанном режиме — ученики с первого по четвёртый класс, а также девятых и одиннадцатых классов смогут учить очно, ученики с пятого по восьмой классы и десятых классов как минимум первую неделю после каникул будут учить дистанционно. Решение о дальнейшем формате работы школ будет принято позже, по итогам тестирования.

В онлайн-режиме по-прежнему будут работать организации дополнительного образования детей всех форм собственности.

Как сообщало ИА, ранее власти Ивановской области сообщили, что в регионе сохранится система QR-кодов для посещения торгово-развлекательных центров, ярмарок и рынков, а также учреждений культуры.