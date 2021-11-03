Волгоград, 3 ноября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Более чем в два раза увеличено количество медоборудования для лечения пациентов с COVID-19 в Волгоградской области по сравнению с началом 2020 года. Развернуто более восьми тысяч инфекционных коек, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе администрации региона.

Oblzdrav.volgograd.ru Больница Коронавирус. Волгоград

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По данным губернатора Андрея Бочарова, число прикроватных кислородных концентраторов в больницах увеличено с 526 до 1 285, аппаратов ИВЛ — с 326 до 760, компьютерных томографов с 11 до 24 единиц. В системе здравоохранения развёрнуто более восьми тысяч инфекционных коек, что больше, чем на пике всех 1,5 лет борьбы с коронавирусом. Плановый резерв сохраняется на уровне 10%. Среди людей старшего возраста доля тяжёлых пациентов составляет 67%, а вакцинацию прошли 57% возрастных жителей.

«Наибольшее беспокойство вызывает общий рост летальности от коронавирусной инфекции и вызываемой ею пневмонии. Среди скончавшихся — люди разного возраста, образа жизни, разного социального статуса. Болезнь никого не щади. Мы ни от кого не скрываем эти пугающие цифры: в регионе от коронавирусной инфекции умирает по 25−30 человек в сутки. По количеству людей в реанимации, по их состоянию мы видим, что, к сожалению, динамика роста смертности от ковида существует. И нам максимально нужно сделать всё, чтобы снизить скорость распространения инфекции. Только один способ даст возможность минимизировать количество тяжёлых случаев — это вакцинация, другого ничего нет, и это надо понимать и знать», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе от COVID-19 вакцинировали уже миллион человек.