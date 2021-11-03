Берлин, 3 ноября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Принятое в последний день работы правительства Германии под руководством Ангелы Меркель решение о поддержке газопровода «Северный поток — 2» стало шоком для Украины. Об этом в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Nord-stream2.com «Северный поток — 2»

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Дипломат отметил, что «СП-2» может привести к потере доверия Украины к Германии на несколько последующих десятилетий. Он также назвал это решение, «возможно, самой большой геополитической ошибкой» уходящего правительства ФРГ, которую будущей коалиции придётся исправить.

По мнению Мельника, ФРГ нарушила обязательства по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной, не предложив последней присоединиться к обсуждению проекта газопровода.

«Сам «Северный поток — 2» остаётся ножом в спине Украины», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Киев намерен доказать, что «этот трубопровод чрезвычайно опасен, он противоречит законам ЕС и, следовательно, никогда не должен войти в эксплуатацию, точка». Мельник считает, что запуск «Северного потока —2» нанесёт серьёзный удар по экономике Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время газопровод «Северный поток — 2», который протянулся по дну Балтийского моря из России в Германию, построен и ожидает сертификации.

Ранее по теме: Украина намерена попросить Германию не принимать поспешных решений по СП-2

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении властей Украины обратиться к Германии с просьбой не принимать поспешных решений, связанных с вводом в эксплуатацию «Северного потока — 2». По его словам, какими бы быстрыми «ни были действия германского регулятора, все равно ключевое — это еще привлечение Европейской комиссии к этому процессу».