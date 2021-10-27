Киев, 27 октября 2021, 12:14 — REGNUM Власти Украины обратятся к Германии с просьбой не принимать поспешных решений, связанных с вводом в эксплуатацию «Северного потока — 2». Об этом 27 октября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, какими бы быстрыми «ни были действия германского регулятора, все равно ключевое — это еще привлечение Европейской комиссии к этому процессу».
Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября сопредседатель немецкой партии «Союз-90» / «Зелёные»Анналена Бербок заявила, что реализация проекта «Северный поток — 2» является ошибкой.
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