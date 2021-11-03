Тбилиси, 3 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В последние дни эпидемиологическая обстановка в Грузии ухудшилась, но потоки пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» удаётся контролировать. Об этом 3 ноября сообщила на пресс-конференции замминистра здравоохранения республики Тамар Габуния.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Пока что удаётся контролировать потоки, однако растёт количество пациентов в реанимационных отделениях. На это утро их стало более 330», — сказала Габуния.

Она отметила, что пока система здравоохранения справляется с потоком заболевших, и разворачивать полевые госпитали нет необходимости. Но при сохранении тенденции ситуация может измениться.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 ноября, в Грузии за последние сутки выявили 5553 случая заражения коронавирусом. С середины октября этот показатель почти не опускается ниже отметки 4 тыс.