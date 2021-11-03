Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM Архитектурно-художественная подсветка в цветах российского флага будет включена в Петербурге 4 ноября на Дворцовом мосту и на Большом проспекте Петроградской стороны.

Нева. Дворцовый мост. Санкт-Петербург Юрий Вердеревский © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия готовится отмечать День народного единства — трансляция»

Специальное световое оформление будет работать 4 ноября с 16:55 мск и до 8:25 мск 5 ноября, сообщили в СПб ГБУ «Ленсвет». Подсветку на Дворцовом мосту будет видно с Троицкого и Благовещенского мостов, а также с набережных.

На Дворцовом мосту триколор создадут более 600 светодиодных светильников, на Большом проспекте Петроградской стороны — 100 светящихся элементов.

Один из пролетов будет подсвечен белым, другой — синим, третий — красным цветом. Такое же цветовое оформление будет создано на чугунных опорах фонарей на трех участках Большого проспекта Петроградской стороны.

«Этот праздник — один из главных в нашей стране. Он объединяет весь российский народ, напоминает о великой истории России и нашей общей ответственности за ее судьбу», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Читайте ранее в этом сюжете: День народного единства в Петербурге отметят в онлайн-формате