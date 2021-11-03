Иваново, 3 ноября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Система QR-кодов на территории Ивановской области продолжит действовать после завершения период нерабочих дней — до особого распоряжения. Об этом сообщили 3 ноября в пресс-службе правительства Ивановской области.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

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«До улучшения эпидемиологической ситуации в Ивановской области продлены особые правила эпидбезопасности при посещении торгово-развлекательных центров, ярмарок и рынков, а также учреждений культуры — по предъявлению QR-кода или документа о прохождении вакцинации, либо о наличии антител, либо об отрицательном тесте на коронавирус (требование о предъявлении документов не распространяется на детей, однако они могут находиться в этих общественных местах только в сопровождении взрослых)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также подтвердить вакцинацию либо перенесенное заболевание, либо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста понадобится при заселении в гостиницы, санатории и иные коллективные средства размещения.

В регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий — культурных, развлекательных и прочих, спортмероприятия проводятся без участия зрителей.

В Ивановской области на 3 ноября выявлено 56 014 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за предыдущие сутки поставлены 225 диагнозов. В стационарах находятся 2 769 человек, в том числе на койках с кислородом — 1 557 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 137 пациентов.