Курск, 3 ноября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Курскую области поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» — 22 тыс. 800 доз, а также 1 тыс. 500 доз «Спутника Лайт». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 3 ноября, вакцину распределяют между прививочными пунктами.

Permkrai.ru Вакцинация

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Всего с начала массовой вакцинации регион получил 650 тыс. 101 комплект вакцины: 499 тыс. 267 — «Спутника V», 128 тыс. 804 — «Спутника Лайт», 16 тыс. 800 — «ЭпиВакКороны» и 5 тыс. 230 — «КовиВака».

Первым компонентом вакцины в регионе привиты 496 тыс. 799 человек — 69,8% от плана. Завершили вакцинацию 442 тыс. 940 курян.