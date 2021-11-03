Гавана, 3 ноября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Эксперты из Кубы сегодня представили результаты фазы клинического испытания анти-SARS-CoV-2 гамма-глобулина в виде препарата, применение которого позволило добиться выздоровления пациентов COVID-19 с пневмонией и в тяжелом состоянии. Об этом пишет Prensa Latina.

Unuudur.com Гавана, Куба

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На еженедельной встрече ученых с президентом республики Мигелем Диас-Канелем специалисты рассказали, что препарат, разработанный на основе плазмы крови выздоровевших от COVID-19, был использован для 11 пациентов, процесс выздоровления которых развивался лучше, чем у 10 других, находящихся в тех же клинических условиях и не получавших препарат.

Исследование проводилось в военном госпитале Луиса Диаса Сото в столице, и ни у одного из включенных в исследование пациентов не было серьезных побочных явлений, связанных с приемом препарата, что делает его «крайне безопасным».

Аналогичным образом, инфицированные не нуждались в механической вентиляции лёгких, в то время как некоторым из так называемой контрольной группы (которым не вводился анти-SARS-CoV-2 гамма-глобулин) требовалась вспомогательная вентиляция.

Кроме того, летальность в контрольной группе была выше по сравнению с теми, кто получал препарат.

Клиническое испытание II фазы начнется в ноябре 2021 года в более широком масштабе и, в случае успеха, может стать одним из биотехнологических продуктов первой линии на Кубе для лечения COVID-19.

Также в рамках заседания были обнародованы результаты воздействия вакцины против SARS-CoV-2 Abdala в провинциях Гавана и Матанзас, где она показала эффективность более чем в 90% в предотвращении тяжёлого заболевания и смерти.