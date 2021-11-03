Москва, 3 ноября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Москве не будут продлены нерабочие дни, сообщил 3 ноября мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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В ходе открытия эндоскопического центра ГКБ имени Буянова столичный мэр прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. По его словам, динамика стабилизировалась, и это касается как общей выявляемости заражений, так и госпитализации пациентов.

«Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут, — приводит слова Собянина агентство «Москва». — Мы приступаем к обычной работе».

При этом мэр напомнил о необходимости соблюдать санитарные требования.