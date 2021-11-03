Кишинёв, 3 ноября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Медицинская система Молдавии «напрасно» тратит деньги на лечение тяжелобольных пациентов с COVID-19, которые не привились. Об этом глава минздрава республики Алла Немеренко 3 ноября заявила в эфире радиостанции Radio Moldova.

President.az Больничные койки в медицинском учреждении

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«Мы напрасно должны тратить эти деньги, потому что у кого-то хватает наглости и упорства не делать прививки», — сказала Немеренко.

Она сообщила, что на лечение тяжелой формы COVID-19 уходит от 20 тыс. до 150 тыс. леев (от $1100 до $8500) на человека.

Стоит отметить, что ранее Немеренко подписала распоряжение по которому непривитые врачи лишаются права получить единовременное пособие в размере 16 тыс. леев (около $900), положенное при заражении коронавирусом на рабочем месте. Также их родственников лишили права получить пособие в размере 100 тыс. леев (более $5700) в случае смерти медика.