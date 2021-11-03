Варшава, 3 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 3 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Pixabay.com Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 10 429 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 124 человека, у 80-ти из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 3 045 102 случая заражений коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 77 145.

В больницах по состоянию на 2 ноября находятся 8 257 пациентов с COVID-19. Из них 692 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.