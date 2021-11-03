Волгоград, 3 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Волгоградской области 3 ноября впервые выявлено 449 новых носителей коронавируса — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество случаев заражения превысило 105 тысяч. Зарегистрировано 30 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 30 районах региона. С начала пандемии коронавирус выявлен у 105 329 жителей Волгоградской области. Выздоровели 92 186 человек, из них 283 — выписаны за последние сутки, скончались от осложнений 3 637 пациентов.

Лечатся в стационарах и амбулаторных условиях 9 506 человек.