Вашингтон, 3 ноября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. ДжозефуБайдену хотелось наварить пиар-капитал от общения с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, продемонстрировать всему миру, как он их «строит» по тем или иным вопросам, но российский и китайский лидеры лишили его этой возможности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 ноября, комментируя высказывания президента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Си Цзиньпин

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Как сообщалось ранее, Байден раскритиковал Путина и Си Цзиньпина за «неявку» на посвященные проблеме климата встречи в Глазго и Риме. «У него(Путина) тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчитожелании что-либо делать», — сказал президент США.

« Нежелание президента России тратить время на поездки в Рим и в Глазго — это не свидетельство пренебрежения климатической тематикой, но разумное распределение приоритетов. Сегодня для нашей страны есть немало гораздо более важных тем. С другой стороны, Запад уже долгие годы использует проблему климата в своих корыстных целях. Хорошо, что Владимир Путин всё это хорошо понимает.

Тем не менее дело сохранения климата остаётся для России немаловажным, и Владимир Путин не только передал этот общий посыл и членам «Группы двадцати», и более широкому кругу мировых лидеров, собравшихся в Глазго, но и снабдил их нужной конкретикой по данному вопросу. С учётом того, что проблема изменения климата уже давно используется Западом в своих конъюнктурных целях для торможения развития большинства государств планеты, этого вполне достаточно.

Думаю, однако, что нервозность Байдена по поводу «неявки» на прошедшие саммиты лидеров России и Китая имеет иную, нежели забота о климате, подоплёку.

Во-первых, как ни посмотри на эту ситуацию, всему миру стало более очевидно, что Москва и Пекин тесно координируют свою внешнюю политику.

Во-вторых, Байдену хотелось наварить пиар-капитал от общения с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, продемонстрировать своим ближайшим союзникам, да и всему миру, как он их «строит» по тем или иным вопросам. Например, Россию — по Украине. А Китай — по Тайваню. Российский и китайский лидеры его этой возможности лишили, вот он и злится.