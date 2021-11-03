Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Ростовской области число привитых от COVID-19 за последние сутки выросло на пять тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 ноября.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 688,28 тыс. человек (+ 10 582 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 621,38 тыс. человек (+ 5027 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в связи с ростом желающих привиться от COVID-19 развернут дополнительные пункты вакцинации.