Саранск, 3 ноября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано семь летальных случаев.

За сутки скончались пять женщин в возрасте от 59 до 87 лет и мужчина 1949 года рождения.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 733 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 ноября в регионе выявили 163 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 161 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 32 250 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4538 человек.

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