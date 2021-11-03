Саранск, , 13:33 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 3 ноября выявили 163 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 161 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 32 250 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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За последние сутки в республике выписаны 120 человек, всего с начала пандемии выздоровели 26 979 жителей Мордовии. 733 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались семеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4538 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 3 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получали 2415 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 4171 человека.