Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Загруженность ковидных госпиталей в Ростовской области достигла почти 93%. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время стационарное лечение получают 5312 ковид-пациентов. Состояние 45 человек врачи оценивают как тяжёлое, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области 2 ноября был установлен рекорд по числу госпитализаций с COVID-19 с начала пандемии.