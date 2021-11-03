Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки победить COVID-19 не смогли 30 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 ноября.

Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 17 женщин в возрасте от 24 до 84 лет и 13 мужчин в возрасте от 37 до 87 лет. У всех пациентов имелись хронические заболевания.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 7835 случаев смерти среди пациентов с COVID-19.