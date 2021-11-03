Москва, 3 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с правительством, заявил 3 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Совещание Владимира Путина с членами правительства РФ

«Совещания с правительством на этой неделе не будет. На следующей неделе планируется», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Путин расскажет американскому коллеге Джо Байдену о действиях Москвы по климату во время их очередного общения, понимание о целесообразности которого достигнуто.

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