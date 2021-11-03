Цхинвал, 3 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 301 тест на коронавирус, из которых 79 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 3 ноября сообщила агентству «Рес».

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2325 человек, 82 — сняты с учета за сутки», — сказала Кочиева.

За время пандемии в республике выявили 8933 носителя SARS-CoV-2, из них 6608 выздоровели. Всего умерли 150 пациентов с COVID-19, в том числе за последние сутки — три человека.

Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева сообщила журналистам, что в «красной зоне» размещены 174 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние сутки выписали из центра 15 человек, поступили туда — семеро.

Днём ранее в Южной Осетии провели 301 исследование, из которых 75 оказались положительными. Выздоровевшими от COVID-19 медики признали 80 человек.