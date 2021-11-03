Екатеринбург, 3 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Свердловской области сотрудников «Уралмашзавода» отстранили от работы. Такие меры коснулись только тех, кто не переболел коронавирусной инфекцией или не привился хотя бы одним компонентом вакцины. Об этом сообщает портал URA.RU.

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Столь жесткое решение руководство завода приняло в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Документ о «фильтре» работников уже подписало начальство предприятия. Часть сотрудников вынуждены были остаться дома уже со 2 ноября.

Отстраненным работникам заблокировали пропуска. Теперь они не смогут попасть на территорию завода, сообщил информресурсу один из сотрудников.

От работы отстранили около 200 человек. Руководство предлагает им привиться прямо на рабочем месте. В медпункте завода открыт процедурный кабинет.