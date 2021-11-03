Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Ростовской области по-прежнему ухудшается ситуация с распространением коронавируса. За последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 644 человека, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 ноября. Это на четыре случая заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число заражений за сутки зарегистрировано в Ростове-на-Дону (203), Шахтах (34), Таганроге и Волгодонске (по 32), Новошахтинске и Новочеркасске (по 23), Азове (16), Аксайском и Азовском районах (по 13), Каменске-Шахтинском (12). Более 20% заразившихся — люди старше 66 лет, 18,6% — дети.

За весь период в Ростовской области число случаев заражения достигло 158 001. Выздоровели 133 703 пациента.