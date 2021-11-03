Краснодар, 3 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Краснодарском крае фиксируется значительный рост числа пациентов с коронавирусом, у которых заболевание протекает в тяжёлой и очень тяжёлой форме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 3 ноября.

Yarregion.ru Скорая помощь

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

«Если в начале ноября прошлого года у нас в реанимации находились порядка 300 человек, и средний возраст пациентов составлял 79 лет, то сегодня — более 500 человек в возрасте от 62 лет. Это колоссальная нагрузка на систему здравоохранения. Наши медики работают на пределе своих возможностей», — прокомментировала вице-губернатор края Анна Минькова.

По её словам, увеличилось количество случаев тяжёлого течения заболевания у молодых людей. При этом 93% из числа пациентов прививок от коронавируса не имеют.

Также в регионе отмечают рост чиал рожениц с заражением коронавирусом — в реанимации сегодня находятся пять беременных женщин — двое на аппаратах ИВЛ и трое — на ЭКМО.

Как сообщало ИА, на 3 ноября в больницах региона находятся 6 420 человек с подозрением на коронавирус, с подтвержденным диагнозом — 3437 пациентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ 99 пациентов, на ЭКМО — пять.