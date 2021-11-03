Москва, 3 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. На федеральном уровне пока не принимались новые решения по возможному продлению в России нерабочих дней. Об этом 3 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

«Каких-либо решений на этот счёт не принималось», — сказал Песков.

Он отметил, что указом президента режим нерабочих дней установлен до 7 ноября включительно.

По его словам, если будут приняты какие-то иные решения, то об этом сразу будет сообщено. Но пока других решений не было, добавил он.