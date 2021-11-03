Москва, , 12:37 — REGNUM В мире горит не только российская тундра, но и леса в Калифорнии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что в России есть проблемы с климатом, и, в частности, горит тундра.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира», — сказал Песков.

По его словам, это в том числе и «те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся».