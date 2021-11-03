Екатеринбург, 3 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки по причине коронавирусной инфекции скончались еще 28 человек, сообщает 3 ноября оперштаб по борьбе с COVID — 19.

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В COVID-центрах на данный момент в тяжелом состоянии находятся 937 человек. Из них 503 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести пребывают 8520 свердловчан.

За сутки выписан 521 человек. С начала пандемии оправились от болезни 143 473 гражданина.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, с начала пандемии число заразившихся коронавирусом превысило 159 тысяч.