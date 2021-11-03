Москва, 3 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Решений о продлении общефедерального локдауна в России не принималось. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Первый день локдауна в Москве

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«Каких-либо решений на этот счет не принималось. Указом установлен режим нерабочих дней до 7 ноября включительно. Если будут иные решения, мы сразу будем вас информировать», — сказал Песков.

По его словам, по состоянию на 3 ноября «каких-то других решений не было».