Санкт-Петербург, 3 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за эпидемиологической ситуации День народного единства отпразднуют в онлайн-формате. Об этом 3 ноября сообщил в своем телеграмм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Duma.gov.ru День народного единства

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия готовится отмечать День народного единства — трансляция»

По его словам, праздничные программы ко Дню народного единства в пройдут в онлайн-формате. В рамках фестиваля «НацЛитФест» состоится четырехчасовой эфир-путешествие с хранителями национальных языков и литературных традиций коренных народностей Северо-Запада.

«Зрители смогут побывать в тундре, послушать выступление карельского фольклорно-хореографического ансамбля и заразиться драйвом карельского рэпа, познакомиться с поэзией на вепсском и песнями на саамском», — рассказал чиновник Смольного.

Также в День народного единства в группе «ВКонтакте» комитета по культуре Петербурга можно будет посмотреть трансляцию концерта «#МЫВМЕСТЕ». На одной сцене выступят национальные творческие коллективы Северо-Запада и звезды российской эстрады, чье творчество тесно связано с народными мотивами: финалистки Евровидения-2012 «Бурановские бабушки», фонд бурятской культуры «Ая-Ганга», эстонская фольклорная группа «Neevo», дагестанский ансамбль «Имамат» и многие другие. Начало трансляции в 18:00 мск. Повтор покажет телеканал «Санкт-Петербург» в 23:40 мск.