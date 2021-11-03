Екатеринбург, 3 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Свердловской области по состоянию на 3 ноября выявили еще 721 случай заражения коронавирусом. Из них на Екатеринбург приходится 167, сообщает 3 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Суточный показатель заразившихся коронавирусом вырос на три. Днем ранее было зафиксировано 718 случаев.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 159 533 гражданина. Оправились от болезни 143 473 свердловчанина. По причине коронавирусной инфекции умерли уже 7560 человек.

Напомним, в Свердловской области из-за неблагоприятной эпидобстановки граждан старше 60 лет отправили на самоизоляцию. В торговые центры, пункты общественного питания и ряд других заведений пускают только по QR-коду или справке о медотводе с прилагающемся результатом ПЦР-теста, который сделан не позднее 72 часов.