Саратов, 3 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Саратовской области ежедневно от COVID-19 умирают более 20 пациентов. За прошедшие сутки коронавирус унес жизни еще 25 человек. Таким образом, в регионе за время пандемии скончались 3926 человек, сообщает 3 ноября облминздрав.

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 11 мужчин и 14 женщин в возрасте от 49 до 96 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 103 236 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 90 995 человек.

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