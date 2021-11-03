Саратов, , 11:55 — REGNUM В Саратовской области продолжается прирост заражений коронавирусной инфекцией. За сутки установлен новый максимум — 624 случая, накануне заболели 614 жителей. Об этом сообщает 3 ноября региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 140 пациентов, с признаками ОРВИ — 478 человек, у шести — бессимптомное течение заболевания. Всего на стационарном лечении находятся 4589 человек, на амбулаторном — 4276 пациентов.

По состоянию на 3 ноября в регионе зарегистрировали с начала пандемии 103 236 случаев заражения. Выздоровели всего 90 995 человек, из них за сутки — 459 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 285 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 194 человека, от 30 до 39 лет — 104 пациента, до 20 лет — 91 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на приобретение оборудования для организации работы ПЦР-лабораторий направят более 19,5 млн рублей. На поставку и приобретение экспресс-тестов для выявления антигена SARS-CoV-2 направят 10 млн рублей.

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