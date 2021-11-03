Магас, 3 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Ингушетии за прошедшие сутки выявлен коронавирус еще у 83 человек. Это самый высокий показатель с начала 2021 года. Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 23 905 человек, сообщили 3 ноября в региональном оперативном штабе.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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За прошедшие сутки выздоровел 171 пациент. Днем ранее были выписаны 195 человек, что является самыми высокими показателями за последний месяц. Не удалось спасти врачам 375 пациентов, в том числе трое из них скончались за последний день. Всего под медицинским наблюдением в настоящее время находится 1898 человек.

«410 человек госпитализированы, 49 пациентов в реанимации, 29 — на ИВЛ», — сообщили в оперштабе.

Напомним, в Ингушетии в связи с увеличением числа заболевших COVID-19 до 1 декабря продлены ограничительные меры.