Москва, 3 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Сертификат о вакцинации от COVID-19 действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм коронавируса, и этот срок стоит сократить до шести месяцев. Об этом в ходе прямого эфира в своём аккаунте в Instagram заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

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«Сертификат все еще действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена», — сказал Токарев.

На сегодняшний день QR-код о вакцинации от COVID-19 действует год. При этом специалисты рекомендуют в условиях пандемии коронавируса ревакцинироваться каждые полгода.