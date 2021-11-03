Краснодар, 3 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 286 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 36 детей. Об этом 3 ноября сообщили в региональном оперативном штабе. Накануне, 2 ноября, было зарегистрировано 287 новых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре выявили 73 случая, в Сочи — 27, в Усть-Лабинском районе — 22, в Калининском — 14, в Тихорецком — 13. По 11 заболевших в Анапе, Армавире и Выселковском районе. Десять положительных результатов в Туапсинском. По девять — в Крыловском, Лабинском и Ленинградском. По восемь — в Новороссийске и Новопокровском районе, семь — в Динском», — сообщили в оперштабе.

Всего в регионе подтверждено уже 82 385 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 58 522 человека, скончались 7 508 пациентов.

В стационарах остаются 6420 человек с подозрением на коронавирус, у 3 437 пациентов из них диагноз подтвердили. В тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО остаются 104 пациента.