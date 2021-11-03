Казань, 3 ноября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Татарии за прошедшие сутки выявили 182 случая заражения коронавирусом, накануне заболели 184 человека. Всего по состоянию на 3 ноября в республике зарегистрировано 31 326 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Ковид-госпиталь

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Выздоровели за время пандемии 25 624 ковид-пациента, скончались 1007 носителей вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 127 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на 10.

Госпитализировали за прошлый день 50 человек, 132 пациента лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 127 носителей вируса, 27 проживает в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в связи с распространением коронавирусной инфекции временно приостановлены профосмотры и диспансеризация населения.

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