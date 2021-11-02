Казань, 2 ноября 2021, 11:05 — REGNUM В Татарии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу с 1 ноября возобновил работу волонтерский штаб #МыВместе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства по делам молодежи.
Пожилым жителям Татарии, чтобы получить помощь волонтеров, необходимо позвонить по номеру
С марта 2020 года в России акция #МЫВМЕСТЕ объединила 250 тыс. неравнодушных жителей и 9 тыс. компаний, которые в течение 1,5 лет помогают в борьбе с распространением коронавируса. В Татарии к волонтерскому движению присоединились более 3 тыс. человек.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Курганской области с 1 ноября возобновил работу волонтерский штаб #МыВместе для поддержки пожилых и маломобильных граждан, не прошедших вакцинацию, а также медицинских сотрудников.
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