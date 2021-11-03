Новосибирск, 3 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Школьные каникулы в Новосибирской области не будут продлевать после 7 ноября. Об этом сообщил штаб по коронавирусу при министерстве образования региона.

Mos.ru Школа в эпоху коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

«На заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции под председательством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова вчера рассмотрены вопросы о санитарно-эпидемической обстановке в системе образования Новосибирской области. Принято решение об организации учебного процесса с 8 ноября в соответствии с календарными учебными графиками образовательных организаций», — рассказали редакции «НГС Новости» в штабе.

При этом культурно-массовые мероприятия в школах запрещены до особого распоряжения.