Москва, 3 ноября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили 6827 новых заражений коронавирусом, сообщили 3 ноября в столичном оперштабе.

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Суточный прирост заражений в главном городе страны вновь начал увеличиваться. Днём ранее, 2 ноября, в Москве выявили 5736 случаев заражения. При этом суммарное число подтверждённых заражений достигло 1 837 057.

За сутки в столице госпитализировали 1536 ковид-пациентов, на ИВЛ находится 751 человек.

В штабе призвали сделать прививку от коронавирусной инфекции в одном из городских пунктов, чтобы получить защиту от заболевания.